Aydın’da “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ile “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Aydın’ın deprem hassasiyeti oldukça yüksek bir bölge olması ayrıca, sel ve toprak kayması gibi diğer afet risklerini de taşıması nedeniyle yıl boyunca her yaştan vatandaşa ulaşarak Afet Farkındalık Eğitimleri verilecek. Aydın ve 17 ilçede kamu kurum kuruluşlarında görevli personel, muhtarlar ve azalar, öğretmen ve öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, gençler, engelli bireyler, koruma evlerinde kalan kadınlar ve sevgi evlerinde kalan çocuklar gibi birçok hedef kitle seçilerek yıl boyunca sürdürülecek bir eğitim planlaması yapılması öngörülüyor. Eğitimlerde ilk 6 saatin ve sonrasındaki 72 saatlik sürecin önemi, ilimizde muhtemel afetler, afetler sırasında doğru davranış şekilleri ve afetler sonrası yapılması gerekenler gibi hayati öneme sahip temel bilgiler verilecek.

2018 yılında üç aşamadan oluşan AFAD Gönüllülük Sistemi başlatılırken, ülke çapında büyük ilgi gördü. Aydın’da da gönüllülük sistemine 500’ ün üzerinde vatandaş kayıt yaptırırken, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde eğitimler almaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde gönüllü sayısını arttırmak için çalışmalar ve mevcut gönüllülerin eğitimlerine devam edilecek. Ayrıca AFAD Gönüllüsü olmak ve afet durumlarında bir cana dokunmak, bilgi ve becerileri ile çevrelerine faydalı olmak isteyen vatandaşlar edevlet üzerinden başvuru yaparak gönüllü olabilecek.

Aydın AFAD tarafından Ocak ayı itibariyle eğitimler başlarken; sivil toplum kuruluşlarına, organize sanayi bölgelerine, özel kuruluşlara ve göçmenlere yönelik eğitimler düzenlendi. Şubat ayında da yine kamu kurumları ve Kaymakamlıklarda verilecek eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Afetlere hazır olmada daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlar, http://www.hazirol.gov.tr/ adresinden bilgiye ulaşabilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimler için Müdürlük ile iletişime geçerek Afet Farkındalık Eğitimlerine katılınabilecek.

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