Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araçtan dumanlar çıktığını gören mahalleli kısa süreli panik yaşadı.



Olay, Efeler ilçesinde Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 DM 582 plakalı araç park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan çıkan dumanları gören mahalleli durumu hemen araç sahibine ve itfaiyeye bildirdi. Aracının yanına gelen Ali Aydemir, araçtan çıkan dumanları görünce itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile aracı söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaparken, ilk incelemelere göre aracın elektrik kontağından yandığını belirlendi.



“Şaka yapıyor sandım”

Aracından dumanlar çıktığını duyan araç sahibi Ali Aydemir, duyduğuna ilk başta inanamadı. Kendisini arayan arkadaşının kendisine şaka yaptığını düşündüğü ifade eden Aydemir; “Arabamı dün akşam buraya park ettim. Arkadaşım beni aradı ve arabadan dumanlar yükseldiği söyledi. İlk başta bana şaka yaptığını düşündüm. Arabamın yanına geldiğimde araçtan çıkan dumanları görünce hemen aracın kaputunu açtım. Durduk yere nerden çıktı, anlayamadım” dedi.



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