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GEKA, sosyal sorunları çözmek için başvuru sahiplerini proje geliştirmeye davet ediyor

İHA

GEKA, sosyal sorunları çözmek için başvuru sahiplerini proje geliştirmeye davet ediyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürüttüğü 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, uygun başvuru sahiplerinden proje önerileri bekliyor.
GEKA, bölgede yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları gidermek amacıyla uygun başvuru sahiplerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar proje önerilerini bekliyor. GEKA’nın proje fikirlerini almasından sonra projelerin, programın önceliklerine ve amaçlarına uygunluğu değerlendiriliyor. Kriterlere uygun başarılı proje fikirleri, GEKA koordinasyonunda başvuru yapan kuruluşla birlikte geliştirilerek kuruluşun projeyi tamamlaması sağlanıyor. Son olarak, yapılan değerlendirmenin ardından her ilden 4 adet proje Ajans tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak.
Programa, “Kar Amacı Güden İşletmeler” ile “Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” başvuru yapabiliyor. Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşları; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri kapsıyor.
2021 yılı SOGEP kapsamında istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ve bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunması bekleniyor.
İstihdam edilebilirliği artırmak önceliği doğrultusunda; “toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,” “genç istihdamını artırmaya” ve “ildeki, bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine” yönelik projelere öncelik verilecek.
Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik önceliği kapsamında projelerin, sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine olanak sağlaması gerekiyor. Ayrıca, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren aracı kurumların işleteceği ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler de “sosyal girişimcilik ve yenilikçilik” önceliği kapsamında değerlendirilecek.
Sosyal içerme önceliği kapsamında ise; “sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,” “toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine” ve “dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler” öncelikli olacak.
Son olarak sosyal sorumluluk önceliği programın kar amacı güden kuruluşlarını kapsıyor ve projenin sosyal bir sorunun çözümüne yönelik faaliyetleri içermesi gerekiyor. Ayrıca bu öncelik kapsamında projenin, bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya hizmet etmesi, program öncelik alanlarına veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.
İki aşamalı yürütülecek başvuru aşamasında öncelikle en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar, Ajansın geka.gov.tr web sitesinde yer alan SOGEP Proje Öneri Formunun doldurularak pyb@geka.gov.tr eposta adresine gönderilmesi gerekiyor. Ajans tarafından programın amacına ve önceliklerine uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek. Böylece, başvuru sahibi kurum ile birlikte GEKA koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Aydın, Denizli ve Muğla’dan en yüksek uygunluk kriterine sahip dörder adet proje GEKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak. Bakanlığın değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan projeler uygulamaya geçecek.
GEKA’nın 2019 ve 2020 yıllarında yürüttüğü program kapsamında toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlayan Aydın, Denizli ve Muğla’dan 6 adet proje başarılı bulunarak uygulama aşamasına geçti. Söz konusu 6 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 6 milyon 435 bin TL destek almaya hak kazandı.

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