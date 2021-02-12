Başkan Günel, “ Aşı turizmcinin tek umudu “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm sektörünün 2021 yılına umutla bakması için, koronavirüs aşısının bir an önce toplumun büyük kesimine uygulanması gerektiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, en çok turizm ve hizmet sektörünü etkiledi. Seyahate çıkan turist sayısının azalması Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Didim gibi önde gelen tatil merkezlerinin gelirlerinde önemli bir düşüşe yol açtı. Kovid19’a karşı aşı üretme çabalarının sonuç vermesinin ardından Ocak ayı içerisinde ABD, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Türkiye’de yeni tip korona virüse karşı ilk aşılar yapıldı. Türkiye’de bugüne kadar toplam 2 milyon 811 bin kişiye korona virüs aşısı uygulandı.

“ Büyük önem taşıyor “

Aşının uygulanmaya başlaması, turizmcilerin 2021 sezonuna umutla bakmasını sağladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm sektörünün gelecek sezonu iyi geçirmesi için aşılamanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Ülkemizde, korona virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren kısıtlamalar başladı. Uygulamaya konulan kurallar en çok turizm sektörünü etkiledi. Aşının bulunmasıyla ümitlerimiz yeniden yeşerdi. Ancak korona virüs aşısının çok hızlı bir şekilde toplumun geneline uygulanması gerekiyor. Kuşadası gibi ekonomisi turizme dayanan kentlerde esnaf, yeni sezonun bir an önce açılmasını bekliyor. Eğer aşı, sistemin yeniden işler hale gelmesine katkı sağlayacak hızda uygulanmazsa 2021 sezonunu da kaybedeceğiz” dedi.

“ Kira borçlarını sildik “

Turizm ve hizmet sektörlerinin büyük bir krizin içerisinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Turizm, birçok iş koluyla çok sıkı bağları olan bir sektör. Eğlence, yemeiçme, hediyelik eşya ve emlak bunların başında geliyor. Bir kente turist gelmediği zaman bu iş kollarında çalışanlar işsiz kalıyor, işletmeler batıyor. Biz Kuşadası Belediyesi olarak Ocak ayında yaptığımız meclis toplantısında belediye kiracısı olan 175 esnafın kira borcunu, 5 ay sonrasına erteleyerek Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak şekilde 4 eşit vadeye yaydık. Ayrıca, kira borçları nedeniyle bugüne kadar oluşan gecikme faizlerini de sildik. Yine esnafın borçlarına yönelik tüm icra işlemlerini durdurup, kira sözleşmelerinin, sona erdiği günden itibaren 3 ay daha ücretsiz olarak uzatılmasına karar verdik. Geçen yıl Temmuz ayında yaptığımız meclis toplantısında da esnafın 2 milyon 188 bin TL'lik kira borcunu silme kararı almıştık” diye konuştu.



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