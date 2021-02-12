Aydın'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da okullar yüz yüze eğitime hazır

İHA

Aydın'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 15 Şubat Pazartesi itibari ile belirlenen okullar yüz yüze eğitime geçecek. Yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkların tamamlandığı okullar, öğrencilerini beklemeye başladı.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ililçe hıfzıssıhha kurullarının ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Buna göre, Aydın’da okul öncesinde bünyeli 54 anasınıfında ve müstakil 73 anaokulunda toplam 6841, birleştirilmiş sınıflı ve seyrek nüfuslu yerleşim yerindeki 186 ilkokulda 9341 ve 89 ortaokulda 7734 öğrenci ile yüz yüze eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile hazırlanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde okullar kontrolden geçirildi. Tüm okullar temizlik ve mesafe standartlarını gerçekleştirerek 'Okulum Temiz' belgesini aldılar. Sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 11,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu. Yüz yüze eğitime başlayacak okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan ve sabun gibi temizlik malzemeleri gönderildi. Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.

Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için ve eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtların tutulması için gerçekleştirildi. Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı. 1 Mart’tan itibaren haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacak olan resmiözel tüm ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında ve resmiözel tüm ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da hazırlıklar tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çakmar Mahalle Camiisi yenilendi
YEREL HABERLER Çakmar Mahalle Camiisi yenilendi
Efeler Belediyesi'nden Sevgililer Günü konseri
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden Sevgililer Günü konseri
Osmanlı Mutfağına Kültürel ve Bilimsel açıdan çok yönlü bakış söyleşisi gerçekleşti
YEREL HABERLER Osmanlı Mutfağına Kültürel ve Bilimsel açıdan çok ...
Enginarda soğuğa karşı seferberlik ilan edildi Binlerce dönümde ekili enginarda, tek tek bağlama işlemi yapılıyor
YEREL HABERLER Enginarda soğuğa karşı seferberlik ilan ...
Büyükşehir’den kazı çalışmalarına destek Nysa için 80 bin TL destek verilecek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kazı çalışmalarına destek Nysa için 80 ...
Başkan Günel, “ Aşı turizmcinin tek umudu “
YEREL HABERLER Başkan Günel, “ Aşı turizmcinin tek umudu “
Aydın'da bir mahalleye giriş çıkışlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Aydın'da bir mahalleye giriş çıkışlar kısıtlandı
AK Partili Başkan ve eşi korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Partili Başkan ve eşi korona virüse yakalandı
GEKA, sosyal sorunları çözmek için başvuru sahiplerini proje geliştirmeye davet ediyor
YEREL HABERLER GEKA, sosyal sorunları çözmek için başvuru ...
Aydın Lisesi, Zeka Oyunları Şampiyonası Türkiye Finalleri'ne katılacak
YEREL HABERLER Aydın Lisesi, Zeka Oyunları Şampiyonası Türkiye ...
ADÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Türk'ün kitapları yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Türk'ün ...
AYTO Başkanı Ülken; "Üyelerimiz ödemelerde zorluk yaşıyorlar"
YEREL HABERLER AYTO Başkanı Ülken; "Üyelerimiz ödemelerde zorluk ...
Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi
YEREL HABERLER Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi
Roma'daki Kolezyum'un benzeri Aydın'da ortaya çıktı
YEREL HABERLER Roma'daki Kolezyum'un benzeri Aydın'da ortaya çıktı
Nazilli'nin bileği bükülmüyor
YEREL HABERLER Nazilli'nin bileği bükülmüyor
Kuşadası’ndan Nijerya’ya turizm köprüsü
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan Nijerya’ya turizm köprüsü
Aydın’da “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldı
YEREL HABERLER Aydın’da “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldı
Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif Roma'daki Kolezyumun bir benzeri Nazilli'de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif Roma'daki ...
Trafiği karıştıran minik sıpa, yeni yuvasına kavuştu
YEREL HABERLER Trafiği karıştıran minik sıpa, yeni yuvasına kavuştu
Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor 6 asırlık geleneksel tat için özel tanıtım yapılacak
YEREL HABERLER Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta ...
Kuşadası Belediyesi’nden antrenör ve sporculara destek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden antrenör ve sporculara ...
AK Partili Savaş’tan Nazilli’ye Sağlık Kompleksi müjdesi
YEREL HABERLER AK Partili Savaş’tan Nazilli’ye Sağlık Kompleksi ...
Gençlerin kar isteğini, Gençlik Spor Müdürlüğü yerine getirdi
YEREL HABERLER Gençlerin kar isteğini, Gençlik Spor Müdürlüğü yerine ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem önlemleri almaya devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem önlemleri almaya ...