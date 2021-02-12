Hafta sonu kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle Aydın’da Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı.

Sevgililer Günü bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle hafta sonu kısıtlamasına denk gelirken haftanın son gününde Aydın’da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Sevgilisi veya eşleri için hediye almak isteyen birçok vatandaş giyim mağazaları, hediyelik eşya dükkanları ve elektronik ürün satışı yapan işletmelere akın etti. Efeler’in en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı ve Yağcılar içinde yoğunluk oluştu. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafların, yapılan alışverişlerle kimi esnafın yüzü gülerken, bazı esnaflar da oluşan yoğunluğu “Kuru kalabalık” olarak nitelendirdi.



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