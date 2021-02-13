Aydın'da 1,5 milyon TL 'koronavirüs' cezası



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Ocak10 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 bin 99 kişiye toplam 1 milyon 490 bin 978 TL ceza kesildi.

Aydın´da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. Aydın Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 4 Ocak10 Şubat tarihleri arasında 11 bin 182 ekip, 39 bin 439 personelle 7/24 esasına göre denetimler yapıldığı kaydedilerek şu bilgiler yer aldı:

"Denetimlerde 7 bin 343 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 7 bin 849 şehir içi toplu ulaşım, 3 bin 833 ticari taksi denetlendi. 9 araç trafikten menedildi. Cadde Bulvar ve Sokak üzerinde bulunan toplam 22 bin 97 iş yeri denetlendi. 560 iş yeri ise uyarıldı. Maske zorunluluğuna uymayan toplam 116 kişi tespit edildi. 32 kişi hakkında işe suç duyurusunda bulunuldu. Bu kapsamda sigara yasağını ihlal eden 13 bin 417 kişi, 65 yaş üstü olarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 bin 682 kişi ise ikaz edildi. 397 pazaryeri denetlendi. Denetlemelerde 112 bin 76 kişi uyarıldı. Pandemi dolayısıyla izolasyon kurallarına uymayan 42 kişi KYK yurtlarında zorunlu izolasyona tabi tutuldu. Yapılan denetimlerin toplamında 1 milyon 490 bin 978 lira para cezası kesildi." DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-02-13 00:15:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.