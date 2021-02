Başkan Kaplan’dan ‘katılımcı demokrasi’ hamlesi Başkan Kaplan’dan Koçarlı’nın kanaat önderlerine vefa

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı’daki sivil toplum kuruluşlarında önceki dönemlerde başkanlık yapmış isimlerle makamında bir araya geldi.



Göreve başladığından bu yana ilçede katılımcı demokrasiyi ve ortak aklı tesis etmek için zaman zaman sivil toplum kuruluşu başkanları ve muhtarlarla istişare toplantıları düzenleyerek taleplerini ve fikirlerini dinleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, son olarak ilçede görev yapmış önceki dönem sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla da bir araya geldi. Koçarlı Ziraat Odası eski başkanı Rıza Aslan, Koçarlı Şoförler ve Otomobilciler Odası eski başkanı Vecdet Gönül ve Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Gökçen’i makamında ağırlayan Başkan Kaplan, ilçenin aynı zamanda kanaat önderi sayılan isimlerin Koçarlı’da neler yapılması gerektiğiyle ilgili hayallerini, taleplerini ve fikirlerini de dinledi.



"Her hayalin arkasında 'biz' olacağız"



Toplantıda bir araya geldiği başkanların, tek tek notlar alarak 'keşke olsa’ dedikleri hayallerini de dinleyen Başkan Kaplan, ilerleyen süreçte bu hayallerin gerçeğe dönüşmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Toplantının ardından bir araya geldiği başkanlara hediye takdim ederek gönüllerini de alan Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, “Hayalleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İlçemiz sivil toplum kuruluşları önceki dönem başkanlarıyla bir araya geldik. İlçemize dair kurdukları ve keşke olsa dedikleri hayallerini sorduk. Söz veriyoruz ilçemize değer katacak her hayalin arkasında biz olacağız. Koçarlı’da en başında ‘ben’ değil ‘biz’ ruhu ve şuuruyla ilçemizi yönetmeye talip olduk. İlçemizde düne kadar hayal denilenlerin bu dönem gerçekleşmesi için önümüzde hiçbir engel yok. Yeter ki el birliğiyle gönül birliğiyle ilçemizin menfaatleri noktasında kenetlenebilelim. Çünkü biz en başından bu yana bu ilçeye değer diyoruz ve adımlarımızı da ilçemizin daha da kalkınması yönünde atıyoruz. Her şey Koçarlı için" diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.