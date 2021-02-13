Didim, Triatlon için hazırlanıyor

Didim Belediyesi, 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştireceği Triatlon Yarışları için, Türkiye Triatlon Federasyonu ile işbirliği sözleşmesine imza attı. Kuvvet ve dayanıklılık becerilerini gerektiren yarışlar yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşecek.

1 2 Mayıs Triatlon Yarışları için Didim Belediyesi’nde gerçekleşen toplantı Türkiye Triatlon Federasyonu’ndan Başkan Bayram Yalçınkaya, TFF Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın, TFF Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, TFF Organizasyon Kurulu Üyesi Onur Şentürk’ün katılımı ile gerçekleşti.

Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, toplantıya ev sahipliği yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a TTF yayınları arasında yer alan ve triatlon sporuna en doğru şekilde başlamanın ipuçlarını veren Triatlon Antrenmanı kitabını hediye etti.

Didim’in Triatlon yarışlarına ev sahipliği yapması hakkında konuşan Başkan A. Deniz Atabay: “Didim’in doğal unsurlarını spor turizmine dahil etmek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Triatlon sporunun doğa ile bütünleşik halde, zorlu parkurlardan oluşması ve Didim’in alt yapısının bu spora müsait olması, Türkiye Triatlon Federasyonu ile işbirliği yapmamızı kolaylaştıran etkenlerden biri oldu. Gerçekleşen bu işbirliği için Türkiye Triatlon Federasyonu’na Didim halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.



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