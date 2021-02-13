MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Üç Aylar mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mübarek Üç Aylar'ın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek 'Üç Aylar’a bir kez daha kavuşmanın, yeniden ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır. Üç Ayların Türk milletimiz, Türkİslam alemi ve cennet Aydın kentimiz için hayır ve bereket getirmesini, bu hafta içinde idrak edeceğimiz Regaib Kandilimizin de nice güzelliklere ve manevi dirilişe kapı aralamasını Allah’tan diliyorum. Manevi dirilişe, manevi arınmaya, kardeşliğe vesile olması dileklerimle aziz Türk milletimizin ve Türkİslam aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Üç Ayları’nı dualarımla birlikte kutluyor, üç ayların feyzinden istifade etmelerini niyaz ediyorum."



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