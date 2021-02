Kuşadası baharı yeni parklarla karşılayacak

Kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için çalışan Kuşadası Belediyesi, yaşama geçirdiği modern peyzaj tasarımları ve temalı parkların yanı sıra dar ve engebeli alanlarda sürdürdüğü park çalışmaları ile de dikkat çekiyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Çocuklarımızı mutlu etmek dünyalara bedel. Her şey onların yüzü gülsün diye” dedi.



Son iki yıl içerisinde Kuşadası’na 15 yeni park alanı kazandıran, 13 parkı ise bütünüyle yenileyerek kullanıma açan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü engel tanımıyor. Çocukların aileleri ile birlikte açık hava aktivitelerinde bulunabilecekleri uygun alanlarda çok sayıda park projesini yaşama geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yokuş, yamaç ve kayalık alanlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk parkı olmayan bölgelerde kayaların parçalanması veya teraslama gibi yöntemlerle parklar inşa eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.



Kayalar parçalanıyor

Kentte parkı bulunmayan bölge kalmaması için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ege Mahallesi’nde yer alan Dağ Çiçeği Sitesi ile Zirvekent arasında kalan bölgede kayaları parçalayarak alan açıyor. Küçük ama işlevsel bir yeşil alan yaratma hedefiyle sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.



Teraslama yöntemiyle iki yeni park

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Serhat Yapı Kooperatifi ile Körfez Sitesi arasında kalan alanda teraslama yöntemiyle sürdürdüğü park çalışmasının yanı sıra Türkmen Mahallesi Mehmet Sargın Sokak’ta da aynı yöntemle yeni bir park inşa ediyor. 5 bölümden oluşan parkın içerisine yapılan merdivenler aynı zamanda Mehmet Sargın Sokak ile Denizel Sokak arasında da geçiş sağlayacak. Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir diğer park çalışması ise Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde devam ediyor. İstinat duvarı tamamlanan parkta zemin düzenleme çalışmaları yürütülüyor.



“Her şey çocukların yüzü gülsün diye “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nın yolları, caddeleri, çarşıları, parkları ve yeşil alanları ile büyük bir değişim yaşadığına dikkat çekerek “Pandemi ile birlikte parkların ve yeşil alanların önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimizin açık havada nefes alabilecekleri yeni alanlar yaratmayı öncelikli görevimiz olarak benimsedik ve planlarımızı bu doğrultuda yaptık. Uygun peyzaj teknikleri yaşama geçirildiğinde tüm alanlar park olarak düzenlenebilir. Kuşadası’nda parkı ve yeşil alanı bulunmayan bölge kalmayacak. Çocuklarımızı mutlu etmek dünyalara bedel. Her şey onların yüzü gülsün diye” dedi.

