Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor

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Güney Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın Pazartesi (15.02.2021) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (18.02.2021) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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