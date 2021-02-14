Başkan Günel aşı oldu

Gine'de 2016'dan bu yana ilk kez Ebola ölümü gerçekleşti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bugün korana virüs salgınına karşı aşı oldu.

Aşılandıktan sonra sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Başkan Günel, “ Sıramın gelmesi ile birlikte ben de Kovid19 aşımı yaptırdım. Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ülkemizde aşılama süreci kısa sürede tamamlanır. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.