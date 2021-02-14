Söke’de keçi kurtarma operasyonu

Söke’de bir yamaçta mahsur kalan 3 keçi AKUT Kuşadası ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde kırsal kesimde bir yamaçta 3 keçi mahsur kaldı. Son derece sarp olan yamaçta mahsur kalarak tehlike yaşayan keçiler için AKUT Kuşadası ekibinden yardım istendi. Bölgeye giden AKUT ekipleri, yaptıkları başarılı bir operasyonla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp, sahiplerine teslim etti.

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