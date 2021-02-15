Kuşadası’ndaki ünlü balıkçılar kahvesini belediye işletecek

Kuşadası Belediyesi, ünlü Balıkçı Kahvesi’ni kendisi işletmeye karar verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kimsenin Kuşadası’nın malları üzerinden rant elde etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kiralama ihalesine çıkarılan Belediye taşınmazları arasında yer alan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak kira süresi sona eren son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından başlatılan hukuksal süreç sürerken Kuşadası Belediyesi önemli bir karar aldı. Kuşadası’nın merkezinde bulunan Balık Hali’nin üst katında yer alan Balıkçı Kahvesi ile ilgili kiralama ihalesi sürecini durduran Kuşadası Belediyesi, kahveyi kendisi işletmeye karar verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Balıkçı Kahvesi’nin kentin çok önemli bir değeri olduğunu belirterek “Uzun yıllardır kâğıt üzerindeki kiracı olan Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından üçüncü şahıslara fahiş fiyatlarla kiralanarak işletilen Balıkçı Kahvesi’ni yeniden kentimize kazandıracağız. Kimsenin Kuşadası’nın malları üzerinden haksız kazanç ve rant elde etmesine izin vermeyeceğiz. Daha önce de dile getirdiğim gibi Kuşadası’nın malları Kuşadası halkınındır ve eğer bu mallar aracılığıyla bir kazanç elde edilecekse bu kazanç Kuşadası halkının hakkıdır” dedi. Başkan Ömer Günel, 2017 yılında Sayıştay tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda kira süresi dolan tüm taşınmazlarla ilgili olarak ihaleye çıkıldığını belirterek “Bu kapsamda mülkiyeti belediyemize ait olan 163 taşınmaz için kiralama ihalesi gerçekleştirdik. Bu yolla kira gelirlerimizi 8 milyondan 18 milyona çıkardık ve bu geliri de tıpkı diğer gelirlerimiz gibi kentimize hizmet etmek için kullandık” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan Balıkçılar Meydanı’nda bulunan Balıkçı Kahvesi’nin bakımsız ve izbe bir halde olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle dedi: “Balıkçı Kahvesi’ni uzun yıllardır alt kiracı aracılığıyla işleterek haksız kazanç elde eden son kiracı, gelir elde ettiği mekâna bir tek çivi dahi çakmamıştır. Kuşadası açısından büyük bir önemi bulunan ve simgesel bir değer taşıyan Balıkçı Kahvesi genel görünümü ve fiziksel koşulları itibariyle kentimize yakışmamaktadır. Bu nedenle Balıkçı Kahvesi ile ilgili başlattığımız kiralama ihalesi sürecini durdurarak burayı Belediyemiz tarafından işletme kararı aldık. Kahvenin ruhunu ve atmosferini koruyarak gerekli düzenlemeleri yapacak ve bu mekânı kentimize yakışır modern bir hale getirerek hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine açacağız”



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