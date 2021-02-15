Enver Reis Caddesi’ndeki çalışmalar son aşamaya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Enver Reis Caddesi’nde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmaları son aşamaya geldi. Alt yapısı bütünüyle yenilenen caddede Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından bir yandan istinat duvarı örülürken bir yandan da sıcak asfalt için zemin düzenlemesi yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde kentin alt ve üst yapısını yenilemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi’nde yer alan Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ta yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalar tamamlanmak üzere. Bölgede Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından sürdürülen şebeke suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. İlgili kurumlar tarafından telefon, internet ve elektrik alt yapılarının da yenilenmesi ile birlikte Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ta üst yapıyı yenileme çalışmalarına başlandı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede bir yandan istinat duvarı örülürken bir yandan da sıcak asfalt dökülecek olan 1050 metrekarelik yolda zemin düzenlemesi yapılıyor. Çalışmaların tamamlanması ile bölgenin alt ve üst yapısı uzun yıllar boyunca sorun olmaktan çıkacak.



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