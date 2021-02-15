Nazilli’de mazgal hırsızı yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Pazar yerinden mazgalları çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi’nde bulunan pazar yeri içerisindeki mazgalları çalan hırsızı yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan H. K.(23) isimli şahıs çaldığı mazgallarla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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