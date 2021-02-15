Ağacın kırılan dalı, yola devrildi



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bir çam ağacının dalı, kırılıp yola devrildi.

Cumhuriyet Mahallesi AydınDenizli karayolu Beşeylül Kavşağı'nda etkili olan yağmur sonrası bugün saat 09.30 sıralarında bir çam ağacının dalı kırıldı, yola düştü. Bu sırada karayolu üzerinden herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazayı önledi. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen dalı yoldan kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-02-15 12:05:27



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