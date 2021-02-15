Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı

İHA

Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aydın genelinde konut satışları yarı yarıya azalarak, bin 521 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Aydın’da konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 oranında azalarak bin 521 oldu. Bu satışların 408’i ilk satış, bin 113’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,2’lik payla 11. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 75,8 azaldı"
Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 oranında azalış göstererek 212 oldu. 212 ipotekli satışın 50’si ilk satış, 162’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 732 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 15,2 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

"Diğer satışlar yüzde 26,1 azaldı"
Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında azalış göstererek bin 309 oldu. Bu satışların 358’i ilk satış, 951’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 59 bin 855 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
YEREL HABERLER Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya ...
Ağacın kırılan dalı, yola devrildi
YEREL HABERLER Ağacın kırılan dalı, yola devrildi
Başkan Erol’dan Kira Bedeli iddialarına tepki
YEREL HABERLER Başkan Erol’dan Kira Bedeli iddialarına tepki
Başkan Kaplan pazar ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kaplan pazar ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan İnal, öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan İnal, öğrencileri yalnız bırakmadı
Kuşadası’nda dezenfekte çalışması aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda dezenfekte çalışması aralıksız sürüyor
Vefa grubu Aşağıkayacık’ta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Vefa grubu Aşağıkayacık’ta vatandaşların ...
Sorumsuz vatandaşlar doğayı çöplüğe çeviriyor
YEREL HABERLER Sorumsuz vatandaşlar doğayı çöplüğe çeviriyor
Nazilli’de mazgal hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de mazgal hırsızı yakalandı
Enver Reis Caddesi’ndeki çalışmalar son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Enver Reis Caddesi’ndeki çalışmalar son aşamaya geldi
Kuşadası’ndaki ünlü balıkçılar kahvesini belediye işletecek
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki ünlü balıkçılar kahvesini belediye ...
Söke’de keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Söke’de keçi kurtarma operasyonu
Başkan Günel aşı oldu
YEREL HABERLER Başkan Günel aşı oldu
Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu
YEREL HABERLER Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu
Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor
Efeler Belediyesi konseri iptal etti
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi konseri iptal etti
Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı
Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri fethettiler
YEREL HABERLER Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri ...
Aydın ve 5 ilçesinde PKK'nın kadın çatı yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın ve 5 ilçesinde PKK'nın kadın çatı yapılanmasına ...
Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı
Kuşadası’ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi yıkılıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki uygulama oteli ve otelcilik lisesi ...
Bakır kazan hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kazan hırsızı yakalandı
Kaymakam Arısoy hem denetledi, hem uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam Arısoy hem denetledi, hem uyardı
Kurşunlu Manastırı restore edilecek
YEREL HABERLER Kurşunlu Manastırı restore edilecek