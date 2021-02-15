Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aydın genelinde konut satışları yarı yarıya azalarak, bin 521 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Aydın’da konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 oranında azalarak bin 521 oldu. Bu satışların 408’i ilk satış, bin 113’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,2’lik payla 11. sırada yer aldı.



"İpotekli satışlar yüzde 75,8 azaldı"

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 oranında azalış göstererek 212 oldu. 212 ipotekli satışın 50’si ilk satış, 162’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 732 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 15,2 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.



"Diğer satışlar yüzde 26,1 azaldı"

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında azalış göstererek bin 309 oldu. Bu satışların 358’i ilk satış, 951’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 59 bin 855 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.



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