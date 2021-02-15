Aydın'da 11 gıda firmasına 203 bin TL ceza kesildi

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 yılı Ocak ayı gıda güvenliği çalışmaları kapsamında 11 firmaya 203 bin 896 TL para cezası kesildi.



Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 2021 yılı Ocak ayı içerisinde de gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi. İl genelindeki 2 bin 41 adet gıda üretim yeri ile 13 bin 779 adet gıda satış ve toplu tüketim yerinde Ocak ayında gıda üretim yerlerine 196 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 894 adet denetim olmak üzere toplam bin 90 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve şikayete istinaden il genelinden toplam 15 adet numune alındı. Ocak ayı içerisinde il genelinde gıda üretim yerlerinde yapılan denetim, kontrol ve alınan numuneleri mevzuata uygun olmayan 11 adet işletmeye 203 bin 896 TL idari para cezası kararı uygulandı.



Alo Gıda 174 hattına Ocak ayı içerisinde gıda satış yeri ile ilgili 29 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 1 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 1 adet olmak üzere toplam 31 adet şikayet geldi. Şikayetlerle İlgili olarak 23 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde 415 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2.327.031,88 kg kuru incir, 22 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 163.010,77 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 437 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2.490.042,65 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. Gıda güvenliği çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 Kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.



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