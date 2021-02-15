Yüz yüze eğitim Kuşadası’nda da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüz yüze eğitim Kuşadası’nda da başladı

İHA

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de yüz yüze eğitim başladı. İlçedeki kırsal kesimlerdeki okullar İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitime başladı.

Yüz yüze eğitim Kuşadası’nda da başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de yüz yüze eğitim başladı. İlçedeki kırsal kesimlerdeki okullar İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitime başladı.
Salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde bugün ilk ders zili çaldı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy okulları, tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitimle öğrenciler okullarına kavuştu. Kuşadası’nda Kirazlı, Yeniköy, Soğucak ve Yaylaköy’deki okullar ile özel eğitim kurumlarının ana okulları açıldı.
Bu arada, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle okullarda ve çevrede Kuşadası Jandarma Komutanlığı tarafından önlem alındı. Jandarma ekipleri, sürekli kontroller yaparak alınan önlemleri yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da 11 gıda firmasına 203 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın'da 11 gıda firmasına 203 bin TL ceza kesildi
Aydın İl Milli Eğitim’den Afiş Tasarımı Yarışması
YEREL HABERLER Aydın İl Milli Eğitim’den Afiş Tasarımı Yarışması
Jandarmanın güvenlik kamerasını kontrol ederken yere düşen şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Jandarmanın güvenlik kamerasını kontrol ederken yere ...
Aydın’da öğrenciler, okullarına kavuştu
YEREL HABERLER Aydın’da öğrenciler, okullarına kavuştu
Bu zeytinyağı en doğalı Atadan kalma yöntemlerle asırlık teknelerde ayak zeytinyağı üretiyorlar
YEREL HABERLER Bu zeytinyağı en doğalı Atadan kalma yöntemlerle ...
Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı
Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
YEREL HABERLER Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya ...
Ağacın kırılan dalı, yola devrildi
YEREL HABERLER Ağacın kırılan dalı, yola devrildi
Başkan Erol’dan Kira Bedeli iddialarına tepki
YEREL HABERLER Başkan Erol’dan Kira Bedeli iddialarına tepki
Başkan Kaplan pazar ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kaplan pazar ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan İnal, öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan İnal, öğrencileri yalnız bırakmadı
Kuşadası’nda dezenfekte çalışması aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda dezenfekte çalışması aralıksız sürüyor
Vefa grubu Aşağıkayacık’ta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Vefa grubu Aşağıkayacık’ta vatandaşların ...
Sorumsuz vatandaşlar doğayı çöplüğe çeviriyor
YEREL HABERLER Sorumsuz vatandaşlar doğayı çöplüğe çeviriyor
Nazilli’de mazgal hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de mazgal hırsızı yakalandı
Enver Reis Caddesi’ndeki çalışmalar son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Enver Reis Caddesi’ndeki çalışmalar son aşamaya geldi
Kuşadası’ndaki ünlü balıkçılar kahvesini belediye işletecek
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki ünlü balıkçılar kahvesini belediye ...
Söke’de keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Söke’de keçi kurtarma operasyonu
Başkan Günel aşı oldu
YEREL HABERLER Başkan Günel aşı oldu
Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu
YEREL HABERLER Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu
Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor
Efeler Belediyesi konseri iptal etti
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi konseri iptal etti
Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı
Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri fethettiler
YEREL HABERLER Kalp şeklinde simit ve pastalar yaparak kalpleri ...