Yüz yüze eğitim Kuşadası’nda da başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de yüz yüze eğitim başladı. İlçedeki kırsal kesimlerdeki okullar İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitime başladı.

Salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde bugün ilk ders zili çaldı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy okulları, tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitimle öğrenciler okullarına kavuştu. Kuşadası’nda Kirazlı, Yeniköy, Soğucak ve Yaylaköy’deki okullar ile özel eğitim kurumlarının ana okulları açıldı.

Bu arada, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle okullarda ve çevrede Kuşadası Jandarma Komutanlığı tarafından önlem alındı. Jandarma ekipleri, sürekli kontroller yaparak alınan önlemleri yerinde inceledi.

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