Aydın'da 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan denetimlerde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanırken, 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde uygulama yapan Şok Ekibi, bugün öğle saatlerinde Denizli Bulvarı ile Yedieylül Caddesi kesişiminde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan S.Ç.'nin yapılan GBT sorgulamasında, şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Otomobilde yapılan aramada 8 kilogram tütün ve 2 bin 600 adet üzerinde bandrol ve ibre bulunmayan beyaz renkli kutuda muhafaza edilmiş içi boş sarı filtreli makaron ele geçirildi. S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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