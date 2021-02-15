Başkan Kaplan, korona aşısını oldu

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Covid19 aşısının ilk dozunu oldu.

Ülke genelini etkisi altına alan korona virüse karşı Aydın’da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında Covid19 aşısının ilk dozları da yapılmaya devam ederken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşı sırasının geldiğini duyurdu. Aşının ilk dozunu yaptıran Başkan Kaplan, paylaşımında “Önce Sağlık. Covid19 aşımızı yaptırdık” ifadelerine yer verdi.

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