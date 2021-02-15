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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

İHA

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 2 adet ruhsatsız silah, silahlara ait 21 fişek ve kullanımı yasak bıçak ele geçirildi.
Olay, Orta Mahalle 205 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi durumundan şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucunda 205 ile 202 sokak kesişiminde durduruldu. Araç içerisindeki E.K., E.H.G., D.C.K. E.Y., A.Y.G. isimli şahısların üstlerinde ve otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, E.H.G.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, otomobil içerisinde 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklanan bıçak ile bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemler için Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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