Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara toplam 234 bin 454 TL idari ceza uygulandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Efeler’de denetimler gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan denetimler kapsamında 173 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 18 ticari taksi, 137 işyeri denetlendi. Denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 6 kişi, sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişi ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 135 kişiye toplam 234 bin 454 TL idari para cezası uygulandı.

1314 Şubat 2021 tarihli sokağa çıkma kısıtlamasında Efeler geneli denetim verilerini paylaşan Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada “Koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.



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