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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele

Kuşadası Belediyesi, kaçak moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara göz açtırmıyor. 2020 yılında kaçak moloz dökümü yapanlara 100 bin TL civarında para cezası kesen Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını 2021 yılında da aralıksız sürdürüyor.
Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, izinsiz moloz ve hafriyat dökerek kirliliğe yol açan firma ve şahıslarla mücadele etmeye devam ediyor. Yapılan ihbarları anında değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri arazilere yerleştirilen gece görüş özelliğine sahip fotokapan kameralar aracılığıyla da kaçak moloz dökümüne anında müdahale ediyor. Son olarak Değirmendere Mahallesi Uydu Kent Yapı Kooperatifi bölgesine kaçak moloz dökümü yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale ederek yasal işlem yaptı. Kaçak moloz dökümü yapan şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/5’inci maddesi uyarınca para cezası uygulandı. Öte yandan söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraflar da kaçak moloz dökümü yapan şahıstan tahsil edildi.
Başkan Günel’den duyarlılık çağrısı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel moloz ve hafriyat dökümü yaparak çevreyi kirleten ve görüntü kirliğine neden olan kişi ve şahıslara karşı taviz vermelerinin mümkün olmadığına dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan daha yeşil ve temiz bir kent oluşturmak için çalışırken bir yandan da çevremizi korumak için çalışıyoruz. En büyük zenginliğimiz olan çevremizi korumak her zaman en önemli önceliğimiz olacak. Her kim olursa olsun çevremize karşı sorumsuzca davranan hiç kimseyi görmezden gelmemiz mümkün değildir. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kaçak moloz ve hafriyat dökümünün önüne geçmek için mücadelesini sürdürecek. Tüm hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

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