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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Park’ta midye çiftliği tartışması

İHA

Milli Park’ta midye çiftliği tartışması

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına, şimdi de Midye Çiftlikleri kurulmak isteniyor. Çevrecilerin büyük tepkisine yol açan gelişmeye göre, potansiyel midye yetiştiricilik sahası olarak gösterilen milli parkın Kuşadası’na bağlı kuzey kıyıları ile Söke’ye bağlı güney kıyılarının midyeciler tarafından parsellenmesi için girişimlere başlandı. Midyeciler tarafından yapılan midye çiftlikleri başvurusuna Kuşadası Milli Parkı Müdürlüğü tarafından olumsuz raporu verilmesine rağmen midyeciler girişimleri sürdürüyor.

3 tarafı denizle çevrili, orman, deniz ve sulak alan ekosistemlerini bünyesinde barındıran Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, önemli doğa alanı, Önemli Kuş Alanı, Önemli Bitki Alanı ve Önemli Memeli Alanı olması nedeniyle de bir benzeri bulunmayan bu güzelliklerin korunması için çevreciler ve doğaseverler kampanya başlattı.

Yaşanan gelişmeyen büyük tepki gösteren Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, milli park müdürlüğünün olumsuz raporun desteklerini belirterek, bu gelişme karşısında Kuşadası’ndaki tüm kişi ve kuruluşları tepki göstermeye çağırdı. Milli parkta daha önce balık çiftlikleri kurulması için girişimde bulunulduğunu hatırlatan Sürücü, “ Binlerce kıyı şeridi olan Türkiye’de niçin Dilek Yarımadası’nın kıyıları seçiliyor? Milli Parkın Uluslararası Sulak alanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa´nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) kapsamında korunan alan niteliğinde olduğu bilinmiyor mu? Gerek karadaki yaban hayatının, gerekse denizdeki canlıların son sığınağı olan Dilek Yarımadası ve kıyıları mutlak korunması gereken en önemli doğa alanıdır. Midye çiftliklerinin kurulması düşünülen alanlar; Dünyada 700 adet, Ege kıyılarında 100 kadar kaldığı tahmin edilen ve bakir olması nedeniyle kıyı mağaralarında üreyen Akdeniz Foklarının (Monachus monachus) önemli yaşam alanlarıdır. Yunus türlerinin, Caretta caretta (İribaş Deniz Kaplumbağası), Chelonia mydas (Yeşil Kaplumbağa) gibi nadir canlıların özgürce beslendiği alanlardır “ dedi.

Milli Parkın mutlaka korunması gerektiğini belirten Sürücü, tüm kararların buna göre alınmasını isteyerek, “ Gelen yerli yabancı binlerce misafirin huzur duyduğu ve mutlu bir şekilde denize girerek dinlendiği Dilek Yarımadası Milli Parkı kıyıları, bakirliğini korumalı ve temizliğiyle gurur duyduğumuz deniz kirletilmemelidir. Ekmeğini buradan çıkaran yerel kıyı balıkçılarının ve yaz aylarında Milli Parkın eşsiz güzellikteki kıyılarını misafirlere gösteren gezi yatlarının potansiyel alanlarına midye çiftlikleri kurulmamalıdır. Dilek Yarımadası kıyıları Türkiye’de ki en hassas alanların başında gelmektedir. Gerek sınırlarında, gerekse etki alanı içinde kalan bölgelerde, mevcut Uzun Devreli Gelişme Planında gösterilen günübirlik kullanım dışında hiçbir faaliyete izin verilmemelidir. 60’lı yıllarda verilen mücadeleler sonucunda Milli Park olan ve hemen herkesin 'iyi ki burası Milli Park olmuş ve korunarak günümüze kadar gelmiş' dediği bu doğa harikasını korumak, bugünün çocuklarının geleceğini korumaktır. Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’nün bu konuyu olumsuz değerlendirdiği bilgisini aldık ve bu kararı destekliyoruz. Midye Çiftlikleri Türkiye kıyılarında uygun birçok alanda kurulabilir ama Dilek Yarımadası kıyılarında asla kurulmamalı ve bu konuda tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak bu uygulamaya karşı durmalıdır “ diye konuştu.

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