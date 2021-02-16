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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden broşürlü deprem uyarısı

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden broşürlü deprem uyarısı

Kuşadası Belediyesi, olası bir depremde ilk yardım ekipleri ulaşana kadar insanların hayatta kalmasını sağlayan afet ve acil durum çantasına karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür bastırdı.

Ege Denizi’nde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişinin hayatını kaybetmesi, afet ve acil durum çantasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Kuşadası Belediyesi, bu konuda toplumu bilinçlendirmek amacıyla ‘Afet ve acil durum çantanız hazır mı?’ başlıklı 2 bin adet broşür bastırdı. Bastırılan broşürlerde, olası bir afetin ardından 72 saat boyunca kişinin hayatta kalması için çantada olması gereken malzemelerin tanıtıldığı bilgiler yer aldı. Broşürler, Güvercin Masa Gezici ekipleri tarafından okullar, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve meslek odalarına dağıtıldı.

Aydın'ın fay hattı üzerinde yer aldığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil. Ancak alacağımız tedbirler ile can kayıplarını en aza indirmek bizlerin elinde. Bu nedenle Afet ve Acil Durum Çantası çok büyük bir öneme sahip. Evlerde ve kurumlarda bir tane tam donanımlı afet çantasının olması gerekiyor. Bunun yanında ilk yardım eğitimi almamız da şart ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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