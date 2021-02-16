Kuşadası’nda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

İHA

Kuşadası’nda yarım kilo uyuşturucu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kusadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kuşadası’nın Selçuk tarafından girişindeki uygulama noktasında bir şüpheli araç kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan S.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken narkotik köpeği Honaz ile araçta yapılan aramalarda ise ön koltukta paspasın üstünde bulunan poşet içerisinde şeker kutusunun içine saklanmış vaziyette toplam yarım kilo kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. S.A. emniyetteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UYUMA Projesi Aydın’da tanıtıldı
YEREL HABERLER UYUMA Projesi Aydın’da tanıtıldı
Davutlar Meslek Yüksek Okulu’ndan Gastronomi Turizmi atağı Kitap haline getirilen yöresel yemekler, ev hanımlarına öğretilecek
YEREL HABERLER Davutlar Meslek Yüksek Okulu’ndan Gastronomi Turizmi ...
2021 yılı arı fiyatları belirlendi Çıtalı arı fiyatı 80 TL olarak belirlendi
YEREL HABERLER 2021 yılı arı fiyatları belirlendi Çıtalı arı fiyatı ...
Kuşadası Belediyesi’nden broşürlü deprem uyarısı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden broşürlü deprem uyarısı
ADÜ’nün ortağı olduğu tarım projesi desteklenmeye değer görüldü
YEREL HABERLER ADÜ’nün ortağı olduğu tarım projesi desteklenmeye ...
Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ...
Aydın'da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü
YEREL HABERLER Aydın'da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü
Sağlıklarını hiçe sayıyorlar Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen hastanede sosyal mesafeye aldırış eden olmadı
YEREL HABERLER Sağlıklarını hiçe sayıyorlar Görevlilerin tüm ...
Milli Park’ta midye çiftliği tartışması
YEREL HABERLER Milli Park’ta midye çiftliği tartışması
Aydın’da soyut heykel tartışmasına MHP’li Alıcık’tan öneri
YEREL HABERLER Aydın’da soyut heykel tartışmasına MHP’li Alıcık’tan ...
Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle ...
İki günde 521 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER İki günde 521 bin TL ceza uygulandı
Kayalık bölgedeki erkek cesedi, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
YEREL HABERLER Kayalık bölgedeki erkek cesedi, kano yardımıyla ...
Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı
YEREL HABERLER Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini ...
Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Başkan Kaplan, korona aşısını oldu
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, korona aşısını oldu
Meteorolojiden Aydın'a fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Aydın'a fırtına uyarısı
25 kişinin koronavirüse yakalandığı 150 hanelik mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER 25 kişinin koronavirüse yakalandığı 150 hanelik ...
AYTO Başkanı Ülken, “Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin haklarının gözetilmesi elzem”
YEREL HABERLER AYTO Başkanı Ülken, “Küçük ve Orta Ölçekli ...
Aydın'ın simgesi incir yaprağı hastane mikrobuna çözüm olacak
YEREL HABERLER Aydın'ın simgesi incir yaprağı hastane mikrobuna ...
Bedensel engelli Ünal'ın evini Efeler Belediyesi tamir etti
YEREL HABERLER Bedensel engelli Ünal'ın evini Efeler Belediyesi ...
Aydın'da 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 8 kilo kaçak tütün ele geçirildi