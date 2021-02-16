Yangının yaralarını Kuşadası Belediyesi sardı

Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangın enkazını kaldırarak temizlik çalışması yaparken Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yangın mağdurlarına nakdi yardım ile gıda ve yakacak desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, 8 Şubat’ta gece saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak’ta çıkan yangında büyük zarar gören iki evin sahibine yardım eli uzattı. Ev sahiplerinin evde bulunmaması nedeniyle can kaybı olmadan atlatılan olay sonrasında harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri, gerek yangın enkazının kaldırılması ve evlerin temizlenmesi konusunda gerekse de ev sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili olarak gerekli desteği sundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal incelemenin ardından evlerin tadilatında kullanılmak üzere nakdi yardım yapan Kuşadası Belediyesi, mağdur vatandaşlara gıda kolisi ve yakacak desteği de yaptı. Evi yanan Cezmi Börekçi ve İsmail Çelik Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yangında can kaybı yaşanmamasının çok sevindirici olduğunu belirterek “Evleri zarar gören vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bu üzücü olay sonrasında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Yaşanan mağduriyetin giderebilmesi için yetki ve olanaklarımız dâhilinde elimizden gelen desteği sunduk. Hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız ya da çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.



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