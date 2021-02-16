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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da en fazla İzmirli var

İHA

Aydın’da en fazla İzmirli var

Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri arasında yer alan Aydın’da 25 bin 40 kişi ile en fazla İzmirliler ikamet ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. İkamet Edilen ve Nüfusa Kayıtlı Olunan Yere Göre Nüfus Verileri kapsamında, 93 bin 441 Aydınlı, İzmir’de ikamet ediyor. Aydın nüfusuna kayıtlı toplam 943 bin 879 kişinin 243 bin 423’ü ise diğer illerde ikamet ediyor. Aydın nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Aydınlının yaşadığı il 93 bin 441 kişi ile İzmir oldu. İzmir’i sırasıyla 30 bin 427 kişi ile İstanbul, 29 bin 446 kişi ile Muğla, 19 bin 547 kişi ile Denizli ve 12 bin 20 kişi ile Ankara izledi. Aydınlıların en az bulunduğu iller ise sırasıyla 56 kişi ile Kilis, 91 kişi ile Ardahan ve 92 kişi ile Bayburt oldu.
Aydın’da en çok İzmirliler var
Aydın’da diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 408 bin 298 kişi ikamet ederken il genelinde 25 bin 40 kişi ile en fazla İzmirliler ikamet ediyor. İzmirlileri sırasıyla 24 bin 10 Ağrılı, 23 bin 96 Denizlili, 19 bin 355 Bitlisli ve 18 bin 773 Muşlunun izlediği görüldü. Aydın’da 233 kişi ile en az Yalovalılar ikamet ederken Yalovalıları, 312 Hakkarili ve 467 Bartınlı izlemektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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