Çine’de sahte içki satışına suçüstü

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İzmir’den getirdiği 140 litre sahte rakıyı Çine'de satmaya çalışan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri T.K. isimli şahsın İzmir’den getirdiği 140 litre sahte rakıyı ilçede sattığını tespit edildi. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla T.K.'yı sahte rakı satışı yaparken suçüstü yakalandı. T.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.



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