Küçük kızın hayalini Başkan Kaplan gerçekleştirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede yaşayan 15 yaşındaki Şengül Sakallı’nın yeni yaşını, evine gerçekleştirdiği ziyarette doğum günü pastası ve cep telefonu hediyesiyle kutladı.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan,15 yaşındaki Şengül Sakallı’nın evine gerçekleştirdiği ziyarette Sakallı'nın yeni yaşını kutladı. Ziyarette küçük kıza çok istediği akıllı cep telefonu hediye eden Başkan Kaplan, Sakallı'ya telefonu nasıl kullanacağını da bizzat gösterdi. Şengül Sakallı ile ailesi sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle Başkan Kaplan’a teşekkür ederken, duygulu anlar da yaşandı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sakallı Ailesi’nin mutluluğuna ortak olan Başkan Kaplan, “Bir çocuğun yüzünde ki tebessüme vesile olmak kadar güzel bir vazife yok. Duyduk ki Şengül Kızımızın Doğum günüymüş. Hayali ise bir cep telefonu ve yaş pasta. Biz de onun bu anlamlı gününde mutluğuna ortak olmak istedik ve çaldık kapısını. Artık ne zaman isterse Nedim Amcası bir telefon kadar yakın. İyi ki doğdun evlat. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” ifadelerini kullandı.



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