Yılmazköy Ortaokulu'na Efeler Belediyesi'nden destek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yılmazköy Ortaokulu’nun talebini yerine getirdi. Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Yılmazköy Ortaokulu yeni görünümüne kavuştu.



Efeler Belediyesi’nin yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte okullardan gelen talepler doğrultusunda sürdürdüğü tamirat çalışmaları ile okullar yeni görünümlerine kavuşuyor. İlçedeki okullardan gelen talepler doğrultusunda boyama, tamirat gibi çalışmaları hızla gerçekleştiriyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bu kapsamda mesai harcadığı son okul Yılmazköy Ortaokulu oldu. Yılmazköy Ortaokulunun yaklaşık 100 metre uzunluğundaki duvarı yenilenerek, boyama ve tamirat çalışmaları tamamlandı.



Başkan Atay'a teşekkür ettiler

Yılmazköy Ortaokulu Müdürü Engin Dindar, okul duvarının 1960’lı yıllardan kalma, çok eski ve yıkılacak durumda olduğunu belirterek, “Okul duvarımız öğrencilerimiz için tehlike arz ediyordu. Duvarımızın yenilenmesi için hem öğretmen arkadaşlarımız hem de bir hayırseverimiz sayesinde malzemeleri alabildik fakat işçiliği karşılayamadık. Bu kapsamda Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’dan okul duvarımızın yenilenebilmesi için talepte bulunduk. Başkanımız sağ olsun bizi kırmadı ve kısa zamanda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz okulumuzdaki çalışmaları tamamladı. Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



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