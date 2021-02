Turizm sektöründe aşı umudu KODER Başkanı Özden, “ Aşılama çalışması turizmi olumlu etkiliyor “

Salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde tüm gözler aşılama çalışmalarına çevrildi. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, aşılama çalışmalardaki gelişmelerin turizmi olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Nisan ayından itibaren toparlanma sürecinin başlamasını beklediklerini kaydeden Özden, Mayıs ayından itibaren de kısmen bir normalleşme süreci yaşanabileceğini anlattı. Sezondan beklentileri değerlendiren KODER Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, her şeye rağmen geçen yıldan daha iyi bor sezon olacağını kaydederek, “ Aşılanma çalışmalarla ilgili olumlu haberler çıktıkça, aşı ilgili olumlu duyumlar aldığımız sürece, tabii ki turizmi çok olumlu şekilde etkiliyor, etkileyecek de. Zaten insanlar aslında korkuyorlar, seyahat etmek istiyorlar, gezmek istiyorlar ama bir korku var üzerlerinde, yani bu korku biterse, biraz daha seyahatler normalleşir. Bu yasaklar kalktıkça, yasaktan normale girildikçe insanların seyahat özgürlükleri başladıkça, en çok ve en hızlı turizm toparlanacak. Turizmi olumlu etkileyecek aşılarla ilgili olumlu haberler devam ederse ve olumlu sonuçlar alırsak, sanıyorum" dedi.

Nisan'dan itibaren yavaş yavaş toparlanma beklediklerini kaydeden Özden, “ Mayıs'tan itibaren de kısmen normalleşiriz diye düşünüyorum. Aşı ile ilgili iyi haber çıkarsa, gerçekten dünyada bir normalleşme olur. Düzelirse her şey 2019 yılında iyi bir sezon geçirdik, 2019 yılına yakın bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Turizm Bakanı’mızın koymuş olduğu 31 milyon turist hedefini çok rahat yakalarız diye düşünüyorum ama aşı ile ilgili sıkıntılar devam eder olumsuzluklar yaşanırsa, 2020 den daha iyi bir sezon geçiririz her halukarda. Tabi o zaman 2019 yılına yakın rakamları telaffuz etmemiz biraz daha zor olur. Yeter ki aşı ve aşıyla ile ilgili olumlu haberler çıksın, devam etsin, sonuçlar iyi çıksın “ diye konuştu.



