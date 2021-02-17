Sultanhisar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay da kan bağışında bulunarak destek verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 25 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pandemi sürecinde azalan kan bağışlarına karşı Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi il genelinde sık sık kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Sultanhisar ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay da destek verdi. Kan bağışı yaparak kampanyaya destek olan Kaymakam Alpay, "Pandemi sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve dikkat çekmek amacıyla Atça Mahallesi'nde kurulan Mobil Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde kan bağışında bulunduk. Tüm halkımızı kan bağışına bulunmaya davet ediyorum" dedi.



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