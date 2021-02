Kick boksçu iki kız kardeş, şampiyonaya evde baba ve ağabeyiyle hazırlanıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) Aydın'ın İncirliova ilçesinde, amatör olarak kick boks ile ilgilenen 16 yaşındaki Emel Urfalıoğlu ile 14 yaşındaki kardeşi Melek Urfalıoğlu, pandemi nedeniyle antremanlarını evde yapıyor. İki kardeşe en büyük desteği ise 49 yaşındaki babaları Sebahattin Urfalıoğlu ve 20 yaşındaki ağabeyleri Nazmi Urfalıoğlu veriyor.

İncirliova'da marangozluk yapan Sebahattin Urfalıoğlu, gençlik yıllarında bir süre ilgilendiği kick boksu önce oğlu Nazmi'ye ardından da kızları Emel ve Melek'e öğretip, sevdirdi. 11 yaşında başladığı kick boksa kardeşi Melek ile İncirliova Belediyespor Kulübü'nde devam eden Emel Urfalıoğlu, çalışmalarının karşılığını kazandığı madalyalarla aldı.

Emel Urfalıoğlu, katıldığı Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 2 kez Türkiye 2'ncisi, 3 kez Türkiye 3'üncülüğü, 1 Avrupa 2'nciliği, 17 kez de Ege bölge şampiyonluğu kazandı. Ablasının yolunda ilerleyen Melek Urfalıoğlu da aynı şampiyonada kendi yaş kategorisinde 4 kez Ege bölge şampiyonu oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle iki kardeş, antrenmanlarına Sandıklı Mahallesi'ndeki evlerinde devam ediyor. İki kardeşin en büyük destekçisi ise marangoz olan baba Sebahattin Urfalıoğlu ile askere gitme hazırlığındaki ağabey Nazmi Urfalıoğlu. İki kardeş, baba ve ağabeyleriyle birlikte saatlerce yaptıkları antrenmanlarla, turnuva ve müsabakalara hazırlanıyor.

En büyük şanslarının kick boks ile daha önce ilgilenen babaları olduğunu belirten Emel Urfalıoğlu, "Pandemi sonrasında Türkiye Şampiyonası olacak. Daha önce bu şampiyonada Türkiye 2'nciliğini elde etmiştim. Şimdi hedefim ise Türkiye şampiyonu olmak. Aslında asıl hedefim daha yüksek olan dünya şampiyonu olmak. Bir yandan da milli sporcu olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Evde kaldığım sürece babam ve ağabeyimle özel olarak çalışıyorum. Onlar olmadığı zamanlarda da kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Boş vakitlerimin tamamında hep spor yapıyorum. Madalyaların devamı her zaman gelecek. Aydın İncirliova'ya her zaman madalya getirmeye devam edeceğim. Kadın gücünü duyurmaya devam ediyoruz" dedi.

Melek Urfalıoğlu da ablasını örnek aldığını dile getirip, "Ege Bölgesi şampiyonluklarıyla başladım. Ancak hedefim daha büyük madalyalar kazanmak. Ablam gibi öncelikli hedefim Türkiye şampiyonu olmak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

