18 yaşındaki genç ahırda intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Kemal T. (18) ahırda kendisini iple asarak, intihar etti.

Hükümet Mahallesi'nde yaşayan besici Kemal T., dün akşam ahırda kendisini iple tavana asarak intihar etti. Cansız bedeni yakınları tarafından bulunan Kemal T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Yenipazar Bahattin ALBAYRAK

2021-02-17 11:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.