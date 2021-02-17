TKP’li Başkan Maçoğlu’nun kardeşi gözaltında Didim’de gözaltına alınan Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M., Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. S.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de KOM Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi’nde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları baskında evdeki B.A. (31) ile A.B. (32) isimli şahısları gözaltına alırken, iki şahsın üzerinden 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı. Ancak bu şahısların ifadeleri doğrultusunda devam eden operasyonda, TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.



Evde uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi

Olayın ardından devam eden çalışmalarda evde yapılan aramada ise 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

İkamette, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun öz kardeşi olduğu tespit edilen S.M. (29) ile evde birlikte yaşadığı öğrenilen U.A. (48) gözaltına alındı.



Araması olan kadınla yakalandı

U.A.’ya TCK 191 suçundan işlem yapılırken, Didim Sulh Ceza Hakimliğince, güveni kötüye kullanma suçundan aranması olduğu tespit edildi. Maçoğlu’nun kardeşi S.M. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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