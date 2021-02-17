Kuşadası Uluslararası Diş Merkezi hizmete giriyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nde bünyesinde uluslar arası hizmet verecek olan diş merkezinde çalışmalar tamamlandı.

Kuşadası’nda Diş Hekimliği Fakültesine bağlı GEKA işbirliği ile uluslararası sağlık hizmeti vermesi planlanan diş merkezi, hizmete başlıyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ön ruhsat süreçleri tamamlanan merkezin hizmete girmesi için yapılan düzenlemeler tamamlanırken, ön izin süreçleri yeniden planlanarak onayı alındı.

Aydın’a sağlık turizmi alanında önemli katkılar sağlayacak olan tesisin açılışı İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleriyle sağlandı. 1200 metrekarelik kapalı alana sahip 6 diş ünitesi, ameliyathaneleri olan, ileri teknoloji dental tomografi, panaromik ve periapikal röntgen cihazları, diş protez laboratuvarı alt yapısına sahip tesiste implant cerrahisi ve protetik üst yapısı, kök kanal tedavisi, diş beyazlatması ve estetik diş hekimliği tedavileri hizmetleri verilecek.

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