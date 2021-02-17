Söke’de fırtına evin çatısını uçurdu

Aydın’ın Söke ilçesinde gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Aydın’ın Söke ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına gece boyunca etkisini giderek arttırırken; ilçeye bağlı Sazlı Mahallesi’nde Zahir O.’ya ait bir evin çatısı uçtu. Demir profilleri yerinden sökerek, dev sandviç paneli havaya kaldıran fırtına, çatıyı sokağa doğru savurdu. Karşı evin bahçesinde bulunan ağaç, çatının çevreye zarar vermesini önledi. Sökülen çatı sokaktan geçen elektrik hattını koparırken; olay yerine gelen Aydem EDAŞ ekiplerince gerekli tedbir alındı. Olay sonrasında yardıma Söke Belediyesi ekipleri koşarken; şantiye şefliğine bağlı ekiplerce iş makineleri ile müdahale edilen çatı dikkatlice sökülerek kaldırıldı.

Olayda herhangi bir yaralanmanın olmayışı teselli oldu.

Diğer taraftan fırtına SökeKuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağında bulunan sinyalizasyon siteminde yol üzerinde bulunan trafik lambasını savurdu. Refüje düşen trafik lambası şans eseri kimseye zarar vermedi.



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