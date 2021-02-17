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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’nin yeni tarih dergisi “Söke Tarih” tanıtıldı

İHA

Söke’nin yeni tarih dergisi “Söke Tarih” tanıtıldı

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından yayınlanan “Söke Tarih” isimli derginin ilk sayısı çıktı. Altı ayda bir yayınlanacağı belirtilen derginin tanıtımı Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen mini bir törenle gerçekleştirildi.
Tanıtım etkinliğine Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği gönüllüleri başta olmak üzere az sayıda davetli topluluğu katıldı.
Açılış konuşmasını Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba yaptı. Söke’nin tarih araştırmalarına gönül ve katkı vermiş Genç Ailesi’nin öncülüğünde çeşitli kitapların yayını ve sosyal medyada başlayan bir hareketle Söke tarihine dikkat çekildiğini belirten Akbaba; “Sökemiz derin tarih izleri bulunan bir ilçe. Ancak değerlerin ortaya çıkarılması için çalışmalar gerekiyor. İnşallah budergiyi ilerleyen yıllarda kitap haline de getirebiliriz” dedi.
Söke’deki tarih mekanların yaşanmışlıkların ilçenin tarihi değerlerini gösterdiğini belirten Söke Kaymakamı Soner Zeybek; “Tarih tekerrürden ibaret diye bir söz var. Aslında tarih tekerrür etmez, hatalar tekerrür eder. Bu da tarihi bilmemekten kaynaklanıyor. Bizler tarihimizi bilir, ilçenin tarihinde yaşananları bilirsek tarih tekerrür etmeyecektir diye düşünüyorum. Sökemizde bu türlü çalışmalara her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Tarih ve kültürümüzü tanıtma amacındaki her türlü çabayı desteklemeyi esirgemeyeceğiz. Derneğin onursal üyesiyim. Derneğimizin bu yayını dolayısıyla yönetim kurulunu tebrik ediyorum” dedi.

“Maalesef geçmişi, bu topraklara değer katanları, yardımseverlerimizi çok çabuk unutuyoruz” diyerek sözlerine başlayan Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç; “Bu nedenle çalışıyoruz. Dernek olarak Söke’ye güzel eserler kazandırıp, tarihi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Sökeli hayırseverler birçok bina için seferber oldukları kadar Söke’nin geçmişi, tarih ve kültürünü unutmamak, gelecek nesillerin unutmamasını sağlamak için desteklerini esirgemediler. Dernek olarak Söke’de birçok kültür değerini ortaya çıkarıp, tescilliyoruz. Bu çalışmalar Söke Kültür envanterinin oluşması için attığımız ilk adımlar. Söke tarihini geniş kitlelere aktarmak adına çıkardığımız derginin oluşmasında emeği geçen araştırmacılara, dernek üyelerine ve yanımızda olan Söke sevdalılarına teşekkür etmeyi bir borç bilirim” diye konuştu.
İsmail Caner Genç, derginin yayınlanmasında katkı sağlayan Sökeli iş adamı Salih Öztunalıoğlu’na da ayrıca teşekkür etti.

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