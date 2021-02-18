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Aydın'da ilginç yöntemle zirai don nöbeti Geceyi tarlada geçiren çiftçiler, Aydın Ovası semalarını yaktıkları ateşin dumanı ile kapatıp soğuğu kırmaya çalıştılar

İHA

Aydın'da ilginç yöntemle zirai don nöbeti Geceyi tarlada geçiren çiftçiler, Aydın Ovası semalarını yaktıkları ateşin dumanı ile kapatıp soğuğu kırmaya çalıştılar

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan ve örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinin en yaygın olduğu illerden biri olan Aydın'da çiftçiler geceyi tarlada geçirdi. Son yılların en soğuk gecesinin yaşandığı Aydın'da üreticiler örtü altındaki ürünlerin zarar görmemesi amacıyla yüzlerce dönüm alanı tarlaların kenarlarında ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Kendilerini değil ürünlerini üşütmemek için mücadele eden çiftçiler rüzgarın yön değiştirmesine göre sabaha kadar koşuşturdu. En soğuk gecede çiftçiler Aydın semalarında duman bulutu oluşturarak soğuğu kırmaya çalıştılar.
Son yılların en soğuk gecesinin yaşandığı Aydın Ovası'nda bu gece hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının nadiren sıfırın altına düştüğü Aydın ovasında çiftçiler bu gece sabaha kadar sera olan bölgelerde ateş yaktı. Aydın'da 2530 yıldır örtü altında sebze ve meyve yetiştiriciliği yaptığını ancak bu yılki gibi bir kış mevsimi yaşamadığını belirten Aydınlı çiftçilerden Barış Şenses, Büyük Menderes Ovası'nda ilk defa ateş yakarak gece don nöbeti tuttuğunu söyledi.

Cincin Ovası'nın semalarını duman bulutu ile kaplayıp soğuğu kırmaya çalıştılar
İlginç bir yöntem ile sera olan bölgedeki soğuğu kırmaya çalışan üreticiler, Aydın'da bu gece saat 24.00'ten sabah 07.00'ye kadar lastik, saman ve çeşitli malzemeler yaktılar. Rüzgarın durumuna göre sera bölgelerinin çevresinde ateşin yerini değiştiren çiftçiler, yüzlerce dönüm seranın üzerine yaktıkları ateşin dumanı ile kapatarak ortam sıcaklığını yükselterek don oluşumunu engellemeye çalıştılar.
Çeyrek asırdan bu yana Aydın'da ilk defa böylesi havası değişken bir kış mevsimi yaşadığını belirten Barış Şenses isimli üretici, "Bu yıl Şubat ayına kadar kış gelmedi. Sıcaklıklar çok yüksek olduğu için pek çok sebze ve meyve erkenden çiçeğe durdu. Ancak birden hava sıcaklığı düşüp çok çetin kış şartları başladı. Ben ömrümde ilk defa Aydın'da seralarda don yaşanmaması için ateş yakıyorum. İnşallah başarılı oluruz. Ancak çok etkili bir mücadele yaptık. Tüm Aydın Ovası'nda bu gece başta çilek yetiştiricileri olmak üzere örtü altında üretim yapan çiftçiler sebze ve meyvelerde don yaşanmaması için sabah kadar ateş yaktı" diyerek, 2021 kışını unutmayacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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