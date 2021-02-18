MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Regaip Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Regaip Kandili ve Köşk Karatepe Köyü katliamı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Regaip Kandili ve Köşk Karatepe Köyü katliamı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ni kutluyor, Türkiyemiz, Türk milletimiz, değerli hemşerilerim ve bütün insanlığa hayırlar ve esenlikler getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 18 Şubat 1922 gece işgalci Yunan ordusunun bir müfreze askeri, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe Köyü’nde, Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanları Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplayıp tarihte görülmemiş bir katliam yaptılar. Türk milleti ve ve insanlık, bu vahşeti gerçekleştirenleri hiçbir zaman unutmayacak ve affetmeyecektir. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum. Regaip Kandili'nde şehitlerimize dua edelim" dedi.



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