İl Emniyet Müdürü Ekici, ADÜ Rektörümü Aldemir ile görüştü

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13 şehidin katili işte o alçak!

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Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

ADÜ'nün başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu çalışmaların şehrin dinamiklerine de büyük katkısı olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Aydın’ın huzurla yaşanabilen bir şehir olmasındaki katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ile sona erdi.



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