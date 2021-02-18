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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadınerkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışması düzenliyor. Kadınların özgürlüğü, çağdaşlığı, hakları, üretkenliği gibi konuların işlenebileceği yarışmada toplam 230 bin TL ödül verilecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye'de neredeyse yüz yıl önce elde ettikleri eşitlik haklarını günümüzde tam olarak kullanamadıklarının altını çizerek, özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkati çekti.
Başkan Çerçioğlu tüm kadınlardan sahip oldukları haklarına sonuna kadar sarılmaları çağrısı yaparken, bunun çağdaş dünyanın bir gerekliliği olduğunu savundu. Kadınların değersizleştirilmeye çalışılmasının son yıllarda Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi haline geldiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Her gün yaşanan kadına yönelik şiddete ve kadınlarımızın katledilmesine karşılık sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Biz kadınlar birlik olmalı, dik durmalı ve haklarımızı sonuna kadar savunmalıyız. Hayatımıza geri dönülmemek üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kalın harflerle yazılan eşitlik ilkesi gerçek hayatta da yer bulmalı. Bunun için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Soyut heykel yarışması ve seçilecek heykelle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, bu farkındalığı ortak olmak isteyen tüm sanatçıları yarışmaya davet etti.
1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar başvurulabilecek yarışmada seçici kurul 2 Mart Salı günü toplanacak ve birinciye 110 bin TL, ikinciye 70 bin TL üçüncüye de 50 bin TL ödül verilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi https://aydin.bel.tr/detail/9458/tcaydinbuyuksehirbelediyesikadinerkektemalisoyutheykelyarismasikatilimsartnamesi2021 adresinden edinilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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