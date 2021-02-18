İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

13 şehidin katili işte o alçak!

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Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki maden işletmesinde çalışan Taner Çulhaoğlu (30) iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay bugün sabah saatlerinde Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Çulhaoğlu, maden işletmesinde bulunan üretim bandının rulmanını değiştirirken makineye kolunu kaptırdı. Bir anda kolunu kaptırması sonucu makineye sıkışan Çulhaoğlu, feci şekilde hayatını kaybetti. ihbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Çulhaoğlu’nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Çulhaoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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