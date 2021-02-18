Çeşmeden şerbet ikramı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde meydandaki çeşmeden, Regaip Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 1 ton kandil şerbeti halka dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi, Regaip Kandili'ne özel bu yıl da Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet dağıttı. 5 bin kişi için hazırlanan ikramı alanlar, keyifle şerbetini yudumladı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Covid-19 kuralları gözetilerek hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Tüm bu süreçte büyük bir sabır ve sağduyu gösteren tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, bir kez daha Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-02-18 17:47:23



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