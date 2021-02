Kaymakam zirai don nöbeti tutan çiftçileri yalnız bırakmadı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ilçedeki seralarında zirai don nöbeti tutan çiftçileri yalnız bırakmadı. Üreticileri ziyaret eden Şahin, "Her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Meteorolojiden yapılan açıklamalarda 16 Şubat Salı günü başlayıp 19 Şubat Cuma gece yarısına kadar Kıyı Ege’de görüleceği belirtilen zirai don tehlikesine karşı örtü altı tarımla uğraşan çiftçiler seralarında yeniden ısıtma faaliyetlerine başladı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de zirai don nöbeti tutan çiftçileri ziyaret etti.



Ziyaretlerinde seralarda kullanılan ısıtma yöntemleri hakkında bilgi alan ve üreticilerle sohbet eden Kaymakam Şahin, “Büyük bir emek ve özveriyle gerek İlçemizin, gerekse İlimizin ve Ülkemizin tarımsal üretimine sağladığınız katkılardan dolayı sizlere öncelikle teşekkür etmek isteriz. Örtü altı üretimde muhakkak ki en önemli düzenlemelerden biri de sera içi iklimlendirme. İlimizde hava sıcaklıklarının son yıllara nispetle oldukça düşük seyrettiği bu yıl, ısıtma faaliyeti uygulandığımız gün sayısı da haliyle fazla oldu. Buna karşın gördük ki üreticilerimiz bu süreci hem en az hasarla atlattı hem de keyifli bir hale getirdi. Sürecin zorluğu kadar sizlerde gördüğümüz azim ve çabanın büyüklüğü de bizleri bir o kadar memnun etti ve gururlandırdı. Bu vesile ile bilmenizi isteriz ki bizler imkanlarımız nispetinde, her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Saat 21.00’de başlayıp saat 02.00’ye kadar devam eden ziyaretlerde üreticilerin talep ve önerileri de dinleyen Kaymakam Şahin'in talimatları ile ilgili kurumlarda gerekli çalışmalar başlatıldı.



