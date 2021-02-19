Yunus timleri durdurdu, kaçak tütün çıktı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Aydın’ın Efeler ilçesinde Yunus Timlerinin durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri devriye görevi esnasında Orta Mahalle’de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 70 kilogram kaçak tütün ve 2 bin 109 adet bandrol ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.A. ve M.A hakkında adli işlem başlatıldı.

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